ФК Харків опустився на дно турнірної таблиці

08:19, 20 жовтня 2008
Харьків
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Результати 11-го туру

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У черговому матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків зазнав поразки у Львові від місцевого ФК Львів з рахунком 0:1.

Набравши найменшу кількість очок  в 11 матчах - 6, клуб Харків посідає останню сходинку турнірної таблиці Чемпіонату.

Гол у ворота харків’ян на 69-й хвилині забив Худзик.

Трійка лідерів: Динамо (28), Метарург Д (26), Металіст (21).

Результати решти матчів 11 туру:

Ворскла - Металург З 1 : 1 (Сачко 53 - Годін 46)

Таврія - Карпати 1 : 4 (Ковпак 79 - Пшеничних 14, Кожанов 45, Кобін 74, Худобяк 93)

Дніпро - Металург Д 1 : 1 (Воробей 13 - Чечер 49)

Шахтар - Кривбас 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69, - Максимов 11, Костишин 84)

Іллічівець - Чорноморець 1:0 (Ліма 19)

Металіст - Арсенал 3:1 (Коельо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80)

Динамо - Зоря 5:0 (Бангура 3, 15, Алієв 5, Гіоане 11, Зозуля 79 пен.)

Турнірна таблиця :

 1  Динамо          28

 2  Металург Д    26

 3  Металіст         21

 4  Ворскла          19

 5  Металург З     19

 6  Дніпро             16

 7  Зоря                 16

 8  Шахтар            15

 9  Чорноморець  13

10  Кривбас          13

11  Карпати          11

12  Арсенал До    10

13  Іллічівець         9

14  ФК Львів          8

15  Таврія               7

16  ФК Харків        6

 

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