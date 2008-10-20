ФК Харків опустився на дно турнірної таблиці
Результати 11-го туру
Харків. 20 жовтня. УНІАН. У черговому матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків зазнав поразки у Львові від місцевого ФК Львів з рахунком 0:1.
Набравши найменшу кількість очок в 11 матчах - 6, клуб Харків посідає останню сходинку турнірної таблиці Чемпіонату.
Гол у ворота харків’ян на 69-й хвилині забив Худзик.
Трійка лідерів: Динамо (28), Метарург Д (26), Металіст (21).
Результати решти матчів 11 туру:
Ворскла - Металург З 1 : 1 (Сачко 53 - Годін 46)
Таврія - Карпати 1 : 4 (Ковпак 79 - Пшеничних 14, Кожанов 45, Кобін 74, Худобяк 93)
Дніпро - Металург Д 1 : 1 (Воробей 13 - Чечер 49)
Шахтар - Кривбас 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69, - Максимов 11, Костишин 84)
Іллічівець - Чорноморець 1:0 (Ліма 19)
Металіст - Арсенал 3:1 (Коельо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80)
Динамо - Зоря 5:0 (Бангура 3, 15, Алієв 5, Гіоане 11, Зозуля 79 пен.)
Турнірна таблиця :
1 Динамо 28
2 Металург Д 26
3 Металіст 21
4 Ворскла 19
5 Металург З 19
6 Дніпро 16
7 Зоря 16
8 Шахтар 15
9 Чорноморець 13
10 Кривбас 13
11 Карпати 11
12 Арсенал До 10
13 Іллічівець 9
14 ФК Львів 8
15 Таврія 7
16 ФК Харків 6