ФК Харків опустився на дно турнірної таблиці

Результати 11-го туру

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У черговому матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків зазнав поразки у Львові від місцевого ФК Львів з рахунком 0:1. Набравши найменшу кількість очок в 11 матчах - 6, клуб Харків посідає останню сходинку турнірної таблиці Чемпіонату. Гол у ворота харків’ян на 69-й хвилині забив Худзик. Трійка лідерів: Динамо (28), Метарург Д (26), Металіст (21). Результати решти матчів 11 туру: Ворскла - Металург З 1 : 1 (Сачко 53 - Годін 46) Таврія - Карпати 1 : 4 (Ковпак 79 - Пшеничних 14, Кожанов 45, Кобін 74, Худобяк 93) Дніпро - Металург Д 1 : 1 (Воробей 13 - Чечер 49) Шахтар - Кривбас 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69, - Максимов 11, Костишин 84) Іллічівець - Чорноморець 1:0 (Ліма 19) Металіст - Арсенал 3:1 (Коельо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80) Динамо - Зоря 5:0 (Бангура 3, 15, Алієв 5, Гіоане 11, Зозуля 79 пен.) Турнірна таблиця : 1 Динамо 28 2 Металург Д 26 3 Металіст 21 4 Ворскла 19 5 Металург З 19 6 Дніпро 16 7 Зоря 16 8 Шахтар 15 9 Чорноморець 13 10 Кривбас 13 11 Карпати 11 12 Арсенал До 10 13 Іллічівець 9 14 ФК Львів 8 15 Таврія 7 16 ФК Харків 6

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