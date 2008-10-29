Пожежа на Нетечинському бульварі тривала 7 годин

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Пожежа, яка виникла у вівторок близько 15.00 у колишньому приміщенні текстильної фабрики (нині тут виробничій цех з виготовленню поліетиленової плівки) по Нетечинському бульвару, 19, тривала понад 7 годин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, сигнал про пожежу надійшов о 15.15 28 жовтня.

До прибуття рятівників з вогнем самостійно намагалися впоратися працівники виробництва. Але подолати вогонь їм не вдалося. Протягом кількох годин на пожежі працювали 16 одиниць техніки та близько 70 рятівників. Горів переважно дах двоповерхового приміщення. Площа пожежі становила близько 1500 кв. метрів. Повністю пожежу було ліквідовано о 00.05 29 жовтня. Постраждалих немає.

Пожежу не вдавалося швидко погасити, зокрема, через низький тиск води у водогоні, зазначили в прес-службі.

Причини і збитки нанесені вогнем наразі встановлюються.