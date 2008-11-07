Нацбанк зміцнив курс гривні до долара на 2,3 копійки
00:05, 07 листопада 2008Харьків
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Курс валют на 7 листопада
Харків. 7 листопада. УНІАН. Національний банк України встановив на 7 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 579.8900 за 100 доларів США (на 6 листопада – 582.2400).
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 7 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:
100 EUR - 740.5195 (на 6 листопада - 749.3429),
10 RUR - 2.1548 (на 6 листопада - 2.1633).
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