Ющенко проведе у Харкові урок пам’яті

Візит – 19 листопада

Харків. 18 листопада. УНІАН. 19 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області. Як повідомляє офіційний сайт глави держави, в Харківському обласному вищому училищі фізичної культури та спорту за участю Президента України відбудеться Всеукраїнський урок пам`яті. Урок у прямому ефірі транслюватиме 5 канал та НТКУ.

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