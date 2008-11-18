Ющенко проведе у Харкові урок пам’яті
09:37, 18 листопада 2008Харьків
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Візит – 19 листопада
Харків. 18 листопада. УНІАН. 19 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Як повідомляє офіційний сайт глави держави, в Харківському обласному вищому училищі фізичної культури та спорту за участю Президента України відбудеться Всеукраїнський урок пам`яті.
Урок у прямому ефірі транслюватиме 5 канал та НТКУ.
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