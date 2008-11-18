До Харкова їдуть посли Вишеградської четвірки

Харків. 18 листопада. УНІАН. 19-20 листопада в Харківському національному університеті ім. В.Каразіна відбудеться міжнародний семінар «Оборонно-промисловий та науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами».

Як повідомив кореспонденту УНІАН член оргкомітету з проведення семінару, заступник директора харківської філії Національного інституту стратегічних досліджень Юрій КАЛЄКІН, семінар, який організований регіональною філією НІСД за підтримки Посольств Вишеградських країн в Україні (Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини), стане черговим етапом у рамках реалізації проекту «Сприяння кооперації Вишеградських країн та України у реформуванні оборонної промисловості».

Учасники семінару обговорять стан та шляхи реформування базових підприємств ОПК Слобожанщини, проаналізують досвід модернізації ВПК країн Вишеградської групи з метою визначення можливостей його застосування в Україні, обговорять конкретні напрямки перспективної співпраці вітчизняних підприємств із закордонними колегами у таких напрямках, як нанотехнології, функціональні матеріали, обладнання та системи безпеки, радіоелектроніка, бронетехніка.

На думку організаторів семінару, співпраця підприємств та наукових установ харківського регіону з країнами Вишеградської групи є надзвичайно важливою саме в цей час, у період реформування українського ОПК. Захід спрямований на збільшення оборонного потенціалу України, сприяння виходу вітчизняної продукції на міжнародні ринки, поглиблення співпраці у галузях, які становлять взаємний інтерес.

У семінарі візьмуть участь посли Вишеградських країн в Україні, представники керівництва Харківської області, регіональних філій НІСД у Дніпропетровську і Харкові, базових підприємств оборонного комплексу харківського регіону, іноземних науково-дослідних установ, оборонних компаній Вишеградських країн.

Україну на семінарі будуть репрезентувати представники відповідних міністерств та відомств, зокрема, голова Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, директор Центру армії, конверсії та роззброєння, керівники провідних оборонних та промислових підприємств Слобожанщини, зокрема ДП «Завод ім. Малишева» та КБ ім. Морозова, НТК «Інститут монокристалів НАН України», ВО «Моноліт», ВО «Комунар», «ХРЗ «Протон», науковці, експерти та журналісти.

За результатами заходу буде зроблено загальні висновки стосовно можливостей використання досвіду країн Вишеградської групи в Україні, визначені конкретні напрямки практичної співпраці підприємств Харківського регіону з іноземними партнерами.

Довідка. Вишеградська група (Вишеградська четвірка) - назва угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Утворена у 1991 p. Держав учасниць об’єднує спільність цілей закордонної політики, спільність історичного досвіду та географічна близькість.