Президент провів урок у Харківській школі № 62 (фото)
17:01, 19 листопада 2008Харьків
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Ющенко завершив візит до області
Харків. 19 листопада. Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Харківської області і відбув до Києва.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
У рамках заходів із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Президент провів Всеукраїнський урок пам`яті у Харківській спеціалізованій школі № 62.
У селі Черкаська Лозова Дергачівського району Харківщини В.ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті Меморіалу пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
У рамках поїздки він також ознайомився з роботою ВАТ «Турбоатом».
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