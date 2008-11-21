Черномирдін: $400 за газ - це, однако…

Харків. 21 листопада. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН сумнівається, що ціна російського газу для України в 2009 році може підвищитися до 400 доларів за тисячу кубометрів.

Про це В.ЧЕРНОМИРДІН сказав у коментарі УНІАН.

«Думаю, це забагато», - сказав він.

При цьому він зазначив, що про ціну на газ треба домовлятися.

За словами посла, перш ніж вести переговори на цю тему, необхідно розрахуватися з боргами нинішнього року і минулих періодів.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада глава ВАТ ”Газпром” Олексій МІЛЛЕР заявив, що ціна газу для України з 1 січня 2009 року може перевищити 400 доларів за тисячу кубометрів при переході на ринкові відносини.

20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягнути з України борг за поставки газу з РФ у розмірі 2,4 млрд. дол.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, 21 листопада, зажадав від Кабміну за п`ять днів розплатитися з Росією за газ і вирішити проблему ціни на газ у 2009 р.

У 2008 р. ціна російського газу для України становить 195 дол. за 1 тис. куб. м.