На Харківщині вшановують пам’ять загиблих від голоду

Харків. 22 листопада. УНІАН. На Харківщині сьогодні вшановують пам`ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ взяв участь у покладанні вінків до Меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, який нещодавно відкрили за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Довідково: за кількістю померлих внаслідок Голодомору Харківщина посідає перше місце. Лише за три місяці 1933 року в області від голоду загинуло понад 600 тисяч жителів.

Довідка УНІАН. У тодішній столичній Харківській області, до якої входили частини Полтавської, Сумської, Київської і Луганської областей і яка понесла найбільші людські втрати, в 1932 – 1933 роках, за деякими даними, від голоду померло понад 2 мільйона людей, значна частина з яких – діти.

На знімку:Меморіал пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років, відкритий 19 листопада 2008 р. на Харківщині.

Фото Миколи ЛАЗАРЕНКА