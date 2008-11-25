Луценко: авторитет Развод - це не генерал міліції Развадовський

Харків. 25 листопада. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заперечує взаємозв’язок між начальником Головного управління МВС України в Харківській області Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ і кримінальним авторитетом на прізвисько Развод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Тут є нюанси співпадіння і не більше того», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України викрили стійкий контрабандний канал, що діяв останні півроку на українсько-російському кордоні.

За інформацією прес-служби ГУБОЗ, нейтралізований канал контрабанди перебував під «дахом» лідера злочинної групи з корумпованими зв’язками, відомим у кримінальному середовищі на прізвисько «Развод».

В ніч на 23 листопада в районі пмт. Балагівка Харківської області працівники УБОЗ на транспорті та Управління швидкого реагування «Сокіл» ГУБОЗ МВС зупинили вантажний автомобіль КамАЗ з російськими реєстраційними номерами, що рухався до Росії у супроводі автомобілю ”Нива” з українськими номерами. Вантажівка без відповідних супровідних документів контрабандно перевозила партію верхнього одягу турецького виробництва на суму близько 3 млн. грн. Працівники ГУБОЗ вилучили контрабандний вантаж, а також кілька переносних радіопередавачів, котрими користувалися зловмисники.

Неподалік від місця затримання, за 800 м від російсько-українського кордону, працівники ГУБОЗ також знайшли п`ять порожніх вантажівок. Наразі встановлюються їхні власники. За попередніми даними, це місце було перевалочною базою контрабандистів.

Затриманих зловмисників: водія КамАЗу і двох осіб, які знаходилися в ”Ниві”, міліціонери передали працівникам Управління Служби безпеки у Харківській області. Туди ж доправили і зібрані матеріали для порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 (контрабанда за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.