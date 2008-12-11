Грицак обіцяє слухатися фракцію

Харків. 11 грудня. УНІАН. Народні депутат України від фракції Партії регіонів Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ і Василь ГРИЦАК на сьогоднішньому засіданні Політради партії дали обіцянку при подальших голосуваннях у Верховній раді України дотримуватися позиції фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила народний депутат України, член фракції ПР Ганна ГЕРМАН, уточнивши, що на сьогоднішньому засіданні розглядалося питання голосування цих народних депутатів за обрання Володимира ЛИТВИНА головою ВР.

«І ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, і ГРИЦАК дали слово, що вони голосуватимуть так, як вирішує фракція, і не відступатимуть від рішення фракції. Після рішення фракції вони голосуватимуть так, як голосує вся фракція», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня лідера фракції Блоку Литвина В.ЛИТВИНА було обрано головою Верховної ради України.

За таке рішення проголосували 244 народних депутата з 422, зареєстрованих у залі. Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блоку Литвина і три народні депутати з фракції Партії регіонів (Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГРИЦАК і Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ).

Т.ЧОРНОВІЛ ще 2 жовтня заявив про намір вийти з Партії регіонів. Сьогодні, 11 грудня, Політрада Партії регіонів задовольнила його заяву про вихід із партії.