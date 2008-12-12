Харків очікує допомоги держави в підготовці до Євро-2012

Харків. 12 грудня. УНІАН. Харків очікує допомоги з боку держави у процесі підготовки до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це заявив заступник міського голови – директор Департаменту з питань підготовки і проведення в Харкові фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Віктор ХРИСТОЄВ, виступаючи на ранковому пленарному засіданні інвестиційного форуму «Динамізм. Актуальність. Перспективи», який сьогодні проходить у виставковому центрі «Радмір-Експохол».

Говорячи про стан залучення інвестицій у проекти до Євро-2012, посадовець торкнувся проблем, пов’язаних з наявністю необхідної нормативно-правової бази, і висловив сподівання на допомоги держави.

«В запасі у Харкова є 5 земельних ділянок, які Харківська міська рада готова виставити на аукціон, і чекає зміни в нормативно-правовій базі з проведення аукціонів. Також ми розраховуємо на допомогу держави в розробці нормативно-правової бази, необхідної для створення єдиного інвестиційного вікна сказав В.ХРИСТОЄВ.

За його словами, у Харкові «вже створено таке інвестиційне вікно, яке дає можливість до мінімуму скоротити організаційні моменти, щоб інвестор міг отримати всі технічні завдання і технічні умови для розробки об`єкту, що зацікавив його».

На думку В.ХРИСТОЄВА, такі підходи дадуть можливість продемонструвати партнерську зацікавленість держави і приватного бізнесу.