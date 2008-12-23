Регіонал Потапов вступив в ДО «За Харків!»

Харків. 22 грудня. УНІАН. Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Василь ПОТАПОВ подав заяву про вступ до депутатського об`єднання «За Харків!».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі депутатського об’єднання.

Основною метою діяльності ДО «За Харків!» є лобіювання інтересів харків`ян на центральному рівні влади, повідомили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Депутатське об`єднання «За Харків!» - регіональне парламентське об`єднання, створене 29 листопада 2007 року за ініціативою народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ). До об`єднання входять 9 депутатів-харків`ян з різних парламентських факцій: О.ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Василь ГРИЦАК (ПР), Віктор КОРЖ (ПР), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Олексій ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ), Віталій ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ) і Петро ЮЩЕНКО (НУ–НС).

За час роботи депутатського об`єднання було направлено понад 100 листів і звернень керівникам центральних органів влади. Зокрема, завдяки ініціативі ДО «За Харків!» Харків потрапив до списку основних міст, в яких планується проведення матчів «Євро-2012»; розроблений і поданий «Закон про Харків», яким передбачається надання місту спеціального статусу; розроблений і поданий до ВРУ проект Ухвали «Про заходи щодо стимулювання соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв`язку з 355-річчям його заснування»; продовжено фінансування будівництва міського метрополітену тощо.