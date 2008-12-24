Долар на міжбанку пішов униз

Харків. 24 грудня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку котирування з долару США продовжили знижуватися: з 7,95/8,12 грн. (відкриття торгів) до 7,80/7,90 грн., повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

О 15:30 НБУ оголосив про вихід на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,77/7,81 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2720/0,2880 грн., а до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2740/0,2820 грн. До закриття торгів ціни впали 0,2680/0,2760 грн. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 28,5811 (+0,2274) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3915/1,4015 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,0896/11,3570 грн., до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,2460/11,3460 грн. До закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 10,9020/11,0720 грн.