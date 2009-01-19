Частина Харкова залишиться без тепла

Харків. 19 січня. УНІАН. У вівторок частина Фрунзенського району тимчасово залишиться без тепла.

Як повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», 20 січня з 8.00 до 20.00 у Фрунзенському районі буде відключено опалення і гаряче водопостачання в 27 житлових будинках, 4 відомствах, 1 дитячому комбінаті, 1 школі, обмежених вулицями: проспект Московський і вул. Рибалка.

Відключення відбудеться у зв’язку з ремонтом на трубопроводі.