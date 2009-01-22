Погода на 23 січня

Харків. 22 січня. УНІАН. 23 січня в Україні буде хмарно. На заході часом дощі; на решті території - без істотних опадів, подекуди туман та ожеледь.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла; вдень - 2-7° тепла, в Криму та на півдні Одещини - 8-13°.

У Київській області хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 2-7° тепла.

У Києві хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі - 0-2° тепла, вдень - 3-5°.