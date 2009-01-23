Пожежа забрала життя жінки

Харків. 23 січня. УНІАН. Під час пожежі в селі Гороховатка Борівського району загинула жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в одному з приватних будинків. Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини МНС із районного відділу міліції. Підрозділи МНС не викликалися.

За даними прес-служби, вогнем були охоплені домашні речі. На місці пожежі знайдено тіло власниці будинку, жінки 1946 року народження.

Причини пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.