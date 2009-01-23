Пожежа забрала життя жінки
11:37, 23 січня 2009Харьків
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Трагедія в Гороховатці
Харків. 23 січня. УНІАН. Під час пожежі в селі Гороховатка Борівського району загинула жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в одному з приватних будинків. Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини МНС із районного відділу міліції. Підрозділи МНС не викликалися.
За даними прес-служби, вогнем були охоплені домашні речі. На місці пожежі знайдено тіло власниці будинку, жінки 1946 року народження.
Причини пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.
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