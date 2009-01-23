Мер Балаклії хотів «засіяти» на 900 тис. грн.
12:30, 23 січня 2009Харьків
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Керівника затримали під час отримання хабара співробітники міліції спільно з працівниками СБУ та прокуратури…
22 січня співробітниками обласної міліції спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Харківській області та прокуратури було затримано мера міста Балаклія Харківської області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції з посиланням на начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО, мера було затримано за вимагання хабара у розмірі 250 тисяч доларів США за виділення земельних ділянок у місті Балаклія під забудову житловими будинками та ведення сільського господарства.
Мера було затримано під час отримання хабара у розмірі 900 тисяч гривень, повідомили в ЦЗГ.
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