Долар на міжбанку стрибнув угору

Харків. 23 січня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,8300/7,9450, до 11:00 ціни зросли до 7,9500/8,0350, і до 12:00 досягли рівня 8,1000/8,1500 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2355/0,2415 грн., а до 11:00 ціни піднялися до 0,2380/0,2440, і до 12:00 становили 0,2415/0,2455 грн. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 11:00 встановився на рівні 32,9500 (+0,3250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2815/17, а до 12:00 впали 0,2786/88. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,0320/10,1855, до 11:00 ціни, услід за доларом, пішли вгору - 10,2105/10,3255, і до 12:00 встановилися на наступних значеннях 10,3545/10,4245.