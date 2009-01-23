ЄБРР не проти «підсобити» Харкову

Харків. 23 січня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку може профінансувати розвиток інфраструктури міста Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник Харківського міського голови, директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року і спорту Віктор ХРИСТОЄВ.

За словами В.ХРИСТОЄВА, 22 січня за дорученням Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА були проведені переговори з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку.

«Європейський банк реконструкції і розвитку виявив бажання вкласти кошти у розвиток міста Харкова. Це будуть міські муніципальні дороги та розвиток метрополітену», - сказав В.ХРИСТОЄВ.

Він зазначив, що представники ЄБРР при цьому попросили подати технічне обґрунтування проектів, і про конкретні заходи поки що не йдеться, але «Харків їм, безперечно, цікавий».