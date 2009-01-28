Харківщина до Євро-2012 вже витратила майже 1,2 млрд. грн.

Харків. 28 січня. УНІАН. На виконання завдань і заходів Державної та обласної цільових програм з підготовки Харківської області до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року минулого року загалом витрачено 1 млрд. 200 млн. грн., що на 7% більше, ніж передбачено цими документами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні поінформував начальник управління ОДА з координації підготовки до Євро-2012 Олексій ТОКАР.

Водночас він зауважив, що минулого року з 21-го завдання, які увійшли до цих програм, фінансування здійснювалось лише по 11-ти через відсутність державних коштів. Однак недофінансування з держбюджету, зазначив О.ТОКАР, було компенсоване коштами місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, що дозволило освоїти навіть більше коштів, ніж планувалося у 2008 році.

Зокрема, обсяг фінансування стадіону ”Металіст” минулого року склав 78,2 млн. грн., в т.ч. за рахунок державної цільової субвенції – 20 млн. грн., з обласного бюджету – 43,2 млн. грн., субвенції з міського бюджету Харкова – 15 млн. грн. Таким чином, замість передбачених на початку року Держпрограмою 38 млн. грн. на будівництво та реконструкцію головної спортивної арени міста надійшло вдвічі більше коштів.

Також вдвічі більше запланованого витрачено футбольним клубом ”Металіст” на реконструкцію своєї навчально-тренувальної бази - 19,4 млн. грн.

Значно вище прогнозних обсягів освоєно коштів на будівництві міжнародного аеропорту ”Харків”. На реконструкції аеровокзального комплексу виконано робіт на суму 14,3 млн. грн., виділених його орендарем ТОВ ”Нью Системс АМ”. На реконструкцію аеродрому з держбюджету, як і планувалось, надійшло 1,6 млн. грн.

З випередженням темпів здійснювалося виконання заходів, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом залізниць, - замість передбачених обласною програмою 131 млн. грн. було витрачено 327,72 млн. грн. Так, СТГО ”Південна залізниця” у 2008 році придбала електропоїзд змінного струму на суму 34,87 млн. грн., пасажирських вагонів - на 179,75 млн. грн. та шість рейкових автобусів на 94,52 млн. грн. На загальну суму 18,58 млн. грн. виконані роботи з реконструкції низки вокзалів та пасажирських платформ і павільйонів.

Завдання щодо будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) було профінансовано у розмірі 198,4 млн. грн. Більшість цих коштів пішло на будівництво автодороги Р-51 Харків - Красноград - Перещепино (Новомосковськ) довжиною 128,2 км, яка в серпні минулого року була введена в експлуатацію.

В облдержадміністрації окремо відзначають ненадходження в повному обсязі з держбюджету коштів на будівництво Харківського метрополітену. Замість передбачених 74,6 млн. грн. надійшло лише 54,5 млн. грн.

З іншого боку, хоча Держпрограмою на початку 2008 року не передбачалося будівництво, реконструкція та переоснащення діючих готелів інвесторами та власниками на виконання цього завдання було надано більш як 300 млн. грн.

Свої завдання виконали й енергетики - АК ”Харківенерго” здійснило будівництво, реконструкцію та ремонт електропідстанцій на суму 25,2 млн. грн.

Згідно з регіональною програмою в повному обсязі (13,6 млн. грн.) за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено капітальний ремонт медичних закладів, які увійшли до неї.

Також в повному обсязі було виконано необхідні роботи з реставрації та ремонту будівель театрів і музеїв, продовжено реконструкцію Харківської обласної філармонії. У 2008 році на ці цілі витрачено 26 млн. грн., що значно вище ніж передбачалося Держпрограмою, в т.ч. субвенції з державного бюджету – 21 млн. грн., з обласного – 5 млн. грн.