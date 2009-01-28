Курси валют у банках Харкова

Долар 7,92 – 8,1 грн.

Харків. 28 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 28 січня: Мегабанк - купівля долара - 8,05 грн. (продаж - 8,5 грн.), євро - 10,5 грн. (11,2 грн.), Меркурій - 8,05 (8,27), 10,5 (10,9), Реал-банк - 8,1 (8,25), 10,7 (11), Факторіал-банк - 8 (8,25), 10,55 (11), Базис - 7,92 (8,2), 10,1 (11,1) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 28 січня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 27 січня – 770.0000) 100 EUR – 1014.3980 (на 27 січня – 1000.2300) 10 RUR – 2.3335 (на 27 січня – 2.3403).

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