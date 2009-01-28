Україні потрібен повний ядерний цикл

Харків. 28 січня. УНІАН. Харків ініціює проведення наради високого рівня з питання розвитку атомного енергомашинобудування України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

«Ми готуватимемо нараду з Урядом і Секретаріатом Президента на тему розвитку атомного енергомашинобудування», - сказав А.АВАКОВ.

За його словами, Харків має достатній науковий та виробничий потенціал, щоб вивести атомне енергомашинобудування України на конкурентоспроможний рівень.

«Це стосується Харківського фізтеху, наших учених-атомників, «Турбоатому», «Електроважмашу» та інших підприємств», - зазначив А.АВАКОВ.

«Україні, - наголосив губернатор, - потрібно створити повний ядерний цикл на основі досягнень науковців, передусім харківських, і наших машинобудівників. Це одне з наших надзавдань».