Метро подорожчає в лютому

Харків. 28 січня. УНІАН. Нову вартість проїзду в Харківському метро, яка зросте вдвічі і становитиме 1,5 гривні за одну поїздку, буде введено вже наступного місяця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформував харків’ян голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

«Офіційно нову ціну жетона буде введено після проходження відповідних формальностей. Швидше за все, перехід на нові жетони та нову ціну пройде протягом двох-трьох тижнів», - сказав А.АВАКОВ.

За його словами, керівництво харківської підземки виходило з пропозицією підняти вартість проїзду з 75 копійок до 1,9 грн., але в результаті було вирішено підняти ціну жетона до 1,5 грн.

Губернатор також підкреслив, що не можна залишити колишньою вартість проїзду в метрополітені. «Інакше ми будемо вимушені ввести обмеження в метрополітені щодо часу його роботи, по скороченню персоналу й говорити про наростаючу технологічну небезпеку перевезень. На це ми піти не можемо. Метро коштуватиме гривню п`ятдесят, на жаль, вже найближчим часом», - зазначив А.АВАКОВ.