Долар на міжбанку трохи впав

Харків. 28 січня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися невеликим зниженням котирувань – 8,025/8,145 грн., ціни на російську валюту знизилися – 0,2370/0,2435 грн., котирування євро-гривні пішли вгору – 10,6470/10,8365 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,3285/1,3287 дол. (вівторок – 1,3242/1,3244).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня – 7,70/7,80 грн.