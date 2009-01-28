Університет ім. Кожедуба сидить без світла

Харків. 28 січня. УНІАН. Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба другу добу залишається відключеним від електропостачання.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник регіонального медіа-центру Міноборони України Мирон СИДОР, відключення відбулося в середині дня 27 січня у зв’язку з заборгованістю військового вузу перед ВАТ «Харківобленерго».

За його словами, це не перше відключення – у січні вуз уже був обезструмлений на 1,5 доби. Борг ХУПСу за електропостачання на сьогодні становить 218 тис. грн. Хоча у січні Міноборони заплатило за грудень 2008 року, однак кошти були віднесені в рахунок боргів за попередні місяці, деталізував М.СИДОР. За січень ц.р., згідно з домовленістю, зазначив він, вуз має сплатити за електропостачання до 5 лютого, однак цю домовленість чомусь порушено.

Відтак, поінформував М.СИДОР, від електропостачання відключені навчальні корпуси, санчастина, їдальня, клуб, лазня, гуртожитки університету, а також приміщення Харківського військового ліцею. Навчальний процес в університеті зірвано, додав керівник медіа-центру, у вівторок обід курсантам видавався сухими пайками, зараз їжа в екстреному порядку готується у віддаленому корпусі ХУПСу, в іншому районі Харкова, і автомобілями доставляється до вузу. Штаб університету переведено на автономнее електроживлення.

«Харківобленерго» заявило, сказав М.СИДОР, що «доки борги не будуть сплачені, електропостачання університету не буде відновлене».

Коментуючи подію, представник «Харківобленерго» сказав у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН, що, згідно з Законом про електроенергетику, підприємство-постачальник має право відключати споживачів за борги, якщо це не стосується якихось окремих спецоб’єктів.