Університет ім. Кожедуба сидить без світла
Льотчиків відключено за борги
Харків. 28 січня. УНІАН. Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба другу добу залишається відключеним від електропостачання.
Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник регіонального медіа-центру Міноборони України Мирон СИДОР, відключення відбулося в середині дня 27 січня у зв’язку з заборгованістю військового вузу перед ВАТ «Харківобленерго».
За його словами, це не перше відключення – у січні вуз уже був обезструмлений на 1,5 доби. Борг ХУПСу за електропостачання на сьогодні становить 218 тис. грн. Хоча у січні Міноборони заплатило за грудень 2008 року, однак кошти були віднесені в рахунок боргів за попередні місяці, деталізував М.СИДОР. За січень ц.р., згідно з домовленістю, зазначив він, вуз має сплатити за електропостачання до 5 лютого, однак цю домовленість чомусь порушено.
Відтак, поінформував М.СИДОР, від електропостачання відключені навчальні корпуси, санчастина, їдальня, клуб, лазня, гуртожитки університету, а також приміщення Харківського військового ліцею. Навчальний процес в університеті зірвано, додав керівник медіа-центру, у вівторок обід курсантам видавався сухими пайками, зараз їжа в екстреному порядку готується у віддаленому корпусі ХУПСу, в іншому районі Харкова, і автомобілями доставляється до вузу. Штаб університету переведено на автономнее електроживлення.
«Харківобленерго» заявило, сказав М.СИДОР, що «доки борги не будуть сплачені, електропостачання університету не буде відновлене».
Коментуючи подію, представник «Харківобленерго» сказав у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН, що, згідно з Законом про електроенергетику, підприємство-постачальник має право відключати споживачів за борги, якщо це не стосується якихось окремих спецоб’єктів.