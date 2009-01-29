Сьогодні - сесія облради

Харків. 29 січня. УНІАН. У ці хвилини розпочалася ХХХVІІІ сесія Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного сесії внесено 13 питань.

Серед них – обласний бюджет 2009 р., хід виконання Регіональної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 р., внесення змін до Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердження плану роботи облради на 2009 р., звіт про роботу постійних комісій.

В залі зареєструвалися 127 депутатів, поінформував голова облради Сергій ЧЕРНОВ.