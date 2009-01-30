Cитуація на ринку праці покращується

Харків. 30 січня. УНІАН. У січні 2009 року зменшилася кількість звернень до обласної служби зайнятості і разом з тим припинилося падіння кількості вакансій.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його словами, у період з 1 по 26 січня цього року до обласної служби зайнятості звернулося близько 7 тисяч осіб, що менше, ніж у грудні 2008 р. Заступник губернатора також відмітив припинення падіння кількості вакансій, яке спостерігалося наприкінці минулого року: їх обсяги з початку січня залишаються на рівні 4,2 – 4,3 тисяч.

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що станом на 1 січня 2009 р. на обліку в службі зайнятості перебувало 48,3 тис. безробітних, 79,4% з яких отримували допомогу по безробіттю.

«За останні два місяці минулого року кількість звернень до служби зайнятості значно збільшилась і сягала подеколи понад 900 осіб на день. Одночасно з цим щоденно скорочувалася кількість вакансій, які подавали роботодавці. Проте зараз ситуація стабілізувалась і кількість звернень громадян до центру зайнятості помітно зменшилась», – сказав І.ТЕРЕХОВ.