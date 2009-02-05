Матч Сампдорія – Металіст судитиме румунський арбітр

Харків. 5 лютого. УНІАН. Перший матч 1/16 Кубку УЄФА між італійською Сампдорією та харківським Металістом, який пройде 18 лютого в Генуї, судитиме румунський суддя Павло Крістіан Балай.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Матч у Харкові 26 лютого обслуговуватиме бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Батогом Кирчером.

Румунському арбітру вже доводилося судити матч за участю української команди. В 2004 році він судив матч молодіжних збірних Казахстану і України (0:1).

Водночас, німецький суддя ще жодного разу не був головним арбітром у матчах за участю українських клубів і збірних.