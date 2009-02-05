Україна приречена на бартер?

Харків. 5 лютого. УНІАН. В Україні знову у фаворі бартер.

Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі».

Більшість опитаних ним експертів уважають, що під кінець року частка бартеру в товарообігу українських підприємств може досягти 20-25%. Це означає, що банківська система країни втратить близько 155 млрд. грн.

Директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК упевнений, що бартер - негативне для економіки явище. «Він не дає підприємствам оборотних коштів, а це, у свою чергу, може викликати проблеми зі сплатою податків, виплатою зарплат і т.д. Спочатку необхідно реалізувати отриману по бартеру продукцію, що в нинішніх умовах не найлегше завдання», - говорить експерт.

У той же час, пишуть «Коментарі», багато експертів відзначають і позитивні в нинішній економічній ситуації сторони бартеру.

«Банки зараз вчасно не виконують свої зобов`язання, штовхаючи підприємства на штрафні санкції. Уже зараз частими є випадки, коли платежі не йдуть тиждень і більше, у такій ситуації повернення до бартеру — цілком логічне рішення проблеми», - говорить член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Тетяна ЗАЦЕРКОВНА.

«Про бартер можна говорити багато поганого, але в нинішніх умовах він буде сприяти пожвавленню господарської діяльності», - погоджується з колегою Леонід РУБАНЕНКО, президент Спілки податкових консультантів.

Хоча варто пам`ятати, пишуть «Коментарі», що негативні явища спричиняє тільки повальний перехід на товарний обмін. Тобто коли коштів настільки мало (або, як це було в 90-х - показник інфляції настільки високий), що бартерні відносини переходять у соціальну сферу. Йдеться про можливі виплати товаром зарплат і навіть пенсій. І деякі експерти такого варіанту не виключають. За словами народного депутата від НУ-НС Ксенії ЛЯПІНОЇ, теоретично цього не має статися, «але якщо вже буде повна криза й розвал всієї економіки, і головне, банківської системи, кожний буде виживати, як може, і тоді не можна дати гарантію, що такого не станеться».