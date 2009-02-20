У міськраді розглянуть тарифи
11:07, 20 лютого 2009Харьків
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Сьогодні засідання виконкому
Харків. 20 лютого. УНІАН. Сьогодні о 12.00 у малій залі міськвиконкому (пл. Конституції, 7, 2 пов.) розпочнеться засідання виконавчого комітету Харківської міської ради.
Як повідомляє сайт міськради, на порядку денному: про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, споруджень і прибудинкових територій, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Харкова, і які надають житлові кооперативи, об`єднання співвласників багатоквартирних будинків.
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