У міськраді розглянуть тарифи

Харків. 20 лютого. УНІАН. Сьогодні о 12.00 у малій залі міськвиконкому (пл. Конституції, 7, 2 пов.) розпочнеться засідання виконавчого комітету Харківської міської ради.

Як повідомляє сайт міськради, на порядку денному: про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, споруджень і прибудинкових територій, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Харкова, і які надають житлові кооперативи, об`єднання співвласників багатоквартирних будинків.