У Харкові судитимуть «любителів» банківських кредитів

Харків. 20 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області передала до суду справу про групу осіб, які обвинувачуються в тому, що шахрайським способом отримували банківські кредити.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що члени групи шляхом обману та зловживання довірою громадян незаконно заволодівали грошовими коштами різних банківських установ і кредитних спілок.

Підозрювані підшукували малозабезпечених громадян, які мешкали переважно на території області і не мали постійного місця роботи, збирали фіктивні дані про їхнє місце роботи, посаду, розмір зарплати, номери службового та домашнього телефонів з метою внесення їх у кредитний договір, а також реалізували заставну аудіо-, відео- та побутову електроніки.

Шахраї підшукували банки, які надавали як заставні, так і беззаставні споживчі кредити із залученням осіб, котрі не мали постійного джерела доходів і мали при собі паспорт та ідентифікаційний код. Щоб усунути перешкоди, які могли виникнути при укладанні кредиту, вони контролювали процес його оформлення, перебуваючи поруч, оформляли кредит на одного з учасників злочинної групи, щоб не викликати підозру у кредитних менеджерів різних банків. Шахраї розраховували на те, що гроші, видані банками, - незначні і з часом будуть списані. Сума, на яку вони ошукали банківські та кредитні установи, сягає десятків тисяч гривень.

Обвинувальний висновок прокуратури у кримінальній справі стосується п’яти ніде непрацюючих громадян віком від 26 до 42 років, чотири з яких – мешканці м. Харкова, ще один – мешканець Нововодолазького району, за ч.2,4 ст. 190, ч.2,3 ст.358 Кримінального кодексу України (шахрайство, використання підроблених документів).

Справу направлено до суду для розгляду по суті.