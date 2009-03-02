КРУ нарахувало у ХАЗу 833 млн. кредитних боргів

Харків. 2 березня. УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) на сьогоднішній день має 833 млн. грн. кредитної заборгованості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Контрольно-ревізійного управління в Харківській області Олексій ЩЕРБАКОВ.

Він повідомив, що ці порушення були виявлені в ході перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств області в 2008 р. Керівник облКРУ відзначив, що тільки половина цієї суми кредитів ХДАВП була спрямована безпосередньо на виробництво, а решту було перераховано різним комерційним структурам.

«Багато років це підприємство було поза контролем. Нещодавно ми закінчили ревізію і побачили, які втрати на підприємстві: 833 мільйони гривень це підприємство заборгувало тільки банкам. Причому з цієї суми кредитів безпосередньо на виробництво було спрямовано тільки близько 420 мільйонів. Решту було перераховано комерційним структурам за різні послуги», - сказав О.ЩЕРБАКОВ.

Керівник облКРУ вважає, що це не могло не позначитися на результатах виробничої діяльності авіазаводу.

«В результаті, - сказав О.ЩЕРБАКОВ, - за кілька років не було випущено жодного літака. Тільки зараз запустили виробництво. Всі суми були використані, а де вони? Як з`ясувалося, кошти спрямовувалися на незавершене виробництво і кошти просто списувалися. Також штучно зменшувалася вартість ресурсів на вироби».