У четвер на Харківщині без опадів

Харків. 12 березня. УНІАН. За прогнозом синоптиків, у четвер, 12 березня, на Харківщині зранку сонячно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/сек. Температура у Харкові вночі 0-2°, вдень +5 +7°. По області вночі -4+1° , вдень +3+8° .

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму, а вдень і на Житомирщині місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/сє

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 4-9° тепла, в західних областях 1-6° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла; в Карпатах протягом доби 1-6° морозу.

У Київській області у четвер істотні опади не очікуються. Вітер південий, 5-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві завтра також опади не очікуються. Вітер південий, 5-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.