Сьогодні – українське дербі в УЄФА

Харків. 12 березня. УНІАН. Сьогодні у Києві відбудеться 1-й матч 1/8 фіналу Кубку УЄФА між київським Динамо і харківським Металістом.

Гра пройде на стадіоні ім. Валерія Лобановського. Початок – о 19.00.

Матч транслюватиметься на каналі «Інтер». Також триватиме Он-лайн трансляція на сайті Металіста.

Тренери і футболісти обох команд заявляють про готовність показати гарний футбол.

У матчі другого кола національного чемпіонату 4 березня Металіст у Харкові зазнав поразки від киян з рахунком 0:2. У першому колі харків’яни виграли в Києві у Динамо.

Серед подій, що відбулися напередодні, - інцидент з літаком 11 березня, який вилітав з Металістом зі Львова. Через несправність літак змушений був зробити аварійну посадку. В результаті команда прибула до Києва із запізненням на кілька годин.