Гриценко радить Ющенку звільнити заступників голови СБУ

Харків. 13 березня. УНІАН. Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО має самостійно формувати свою команду, а Президент негайно повинен звільнити нинішніх його двох перших заступників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заяв сьогодні на прес-конференції у Харкові голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що Службі безпеки України має бути повернений її професійний та деполітизований статус. Він зазначив, що голові СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКУ треба дати можливість самостійно формувати свою команду.

«Слід звільнити двох замів голови СБУ: Тіберія ДУРДИНЦЯ та Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Такі дії, на думку А.ГРИЦЕНКА, дадуть СБУ можливість працювати професійніше.