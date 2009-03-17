Фельдман виступає за відкриття виборчих списків і нові кадри

Харків. 17 березня. УНІАН. Виборча система України потребує негайних змін, передусім це стосується відкриття виборчих списків партій, заявив на прес-конференції у Харкові народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, на переконання О.ФЕЛЬДМАНА, виборча система України потребує змін, оскільки вона сприяє проходу до рад різного рівня абсолютно випадкових людей.

«Сьогодні виборча система України неправильна. Люди, потрапивши до парламенту за списками, проходячи на горбу своїх лідерів, навіть не повертаються до своїх округів», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Така ситуація, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, є неприпустимою. «Ми постараємося зробити все можливе, щоб списки, принаймні до міських, районних, обласних рад, були максимально відкритими», - сказав він. Це, зазначив народний депутат, сприятиме проходженню до рад виключно професійних і знаних депутатів.

О.ФЕЛЬДМАН також наголосив, що українські партії потребують поступового оновлення кадрового потенціалу. «Ми будемо влаштовувати кадрові конкурси, будемо віднаходити шляхи залучення молоді, соціально активних людей, яким не байдужа доля міста, країни», - сказав депутат.