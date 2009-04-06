Міліція оприлюднила фотороботи убивць інкасаторів

11:43, 06 квітня 2009
Харьків
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Матеріали на сайті обласної міліції

Харківські правоохоронці оприлюднили фотороботи двох злочинців, які 2 квітня у Харкові здійснили напад і розстріляли трьох інкасаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, фотороботи розміщено на сайті обласної міліції. (http://police.kharkov.ua/online-news/251.html).

 

Це значний крок у справі розслідування даного злочину, оскільки в решті випадків нападу і вбивств інкасаторів, які сталися останніми роками у Харкові, цього не вдавалося зробити, позаяк злочинці діяли у масках, зазначив представник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області

Він повідомив, що в ході з’ясовування всіх обставин розбійного нападу на інкасаторів Ощадбанку стало відомо, що за відділенням банку на вул. Клапцова, 3, у Харкові та прилеглою до нього територією протягом певного часу велося спостереження, і, ймовірніше за все, причетні до скоєння злочину знаходилися в автомобілі Toyota Camry чорного кольору.

Фотороботи небезпечних злочинців, які складені за попередніми даними свідків події, оголошено у розшук, зазначив співрозмовник агентства.

Міліція звернулася до громадян – можливих свідків – сприяти у розшуку злочинців.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Харкові було вчинено напад і вбивство трьох інкасаторів. Жінку, яка стала свідком нападу, було поранено. Нападники, яких, за попередніми даними, було двоє, застосували автоматичну зброю. Підозрювані у скоєнні злочину зникли з місця злочину на двох автомобілях, один з яких інкасаторський ВАЗ 2109. За кілька годин останній було знайдено за кілька кварталів від місця події. За даними міліції, нападники викрали 300 тис. грн. банківських грошей.

 

 

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