Завтра Харків відвідає Віталій Кличко

Чемпіон проведе прес-конференцію

Харків. 13 квітня. УНІАН. У вівторок, 14 квітня, Харків відвідає чемпіон світу з боксу у суперважкій категорії за версією WBC Віталій КЛИЧКО. В.КЛИЧКО планує провести прес-конференцію, присвячену поєдинку інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у суперлегкій вазі харків’янина Сергія ФЕДЧЕНКА. Бій С.ФЕДЧЕНКА має відбутися 22 квітня у Харкові у спортивному комплексі «Локомотив».

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