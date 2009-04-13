Завтра Харків відвідає Віталій Кличко
09:12, 13 квітня 2009Харьків
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Чемпіон проведе прес-конференцію
Харків. 13 квітня. УНІАН. У вівторок, 14 квітня, Харків відвідає чемпіон світу з боксу у суперважкій категорії за версією WBC Віталій КЛИЧКО.
В.КЛИЧКО планує провести прес-конференцію, присвячену поєдинку інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у суперлегкій вазі харків’янина Сергія ФЕДЧЕНКА.
Бій С.ФЕДЧЕНКА має відбутися 22 квітня у Харкові у спортивному комплексі «Локомотив».
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