Курси валют у банках Харкова

Долар 7,92 – 7,98

Харків. 15 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 15 квітня: Мегабанк - купівля долара - 7,92 грн. (продаж - 8,06 грн.), євро - 10,5 грн. (10,75 грн.), Меркурій - 7,95 (8,04), 10,5 (10,78), Реал-банк - 7,98 (8,05), 10,64 (10,8), Базис - 7,97 (8,06), 10,6 (10,75) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 15 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 770.0000 (на 14 квітня - 770.0000) 100 EUR -1022.2520 (на 14 квітня - 1022.0210) 10 RUR - 2.3062 (на 14 квітня - 2.2994).

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