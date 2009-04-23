Завод ім. Малишева розпочав виплату зарплати своїм працівникам

Харків. 23 квітня. УНІАН. Держпідприємство «Завод ім. Малишева» - провідне підприємство з виробництва бронетехніки в Україні - розпочало виплату зарплати своїм працівникам.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник генерального директора заводу з економіки Людмила ВОЛОШИНА, це стало можливим завдяки рішенням наради у прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 6 березня 2009 р., спрямованої на відродження оборонного підприємства.

За її словами, на рахунки казначейства надійшли грошові кошти, що були виділені згідно з постановою Кабінету міністрів України № 305 від 11 березня 2009 р. в сумі 136,7 млн. грн.

«Кошти будуть спрямовані на виплату зарплати, відрахування до Пенсійного фонду, інших цільових фондів, а також на оплату прибуткового податку», - сказала Л.ВОЛОШИНА.

При цьому вона зазначила, що «завтра більша частина отриманої суми вже буде витрачена на вказані виплати».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА