До 1 млн. грн. збільшено винагороду за дані про убивць інкасаторів

Харків. 19 травня. УНІАН. Керівництво харківської міліції з 500 тисяч до 1 мільйона гривень збільшило розмір винагороди за інформацію, яка дозволить затримати осіб, причетних до збройного нападу на інкасаторів «Ощадбанку» в Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника управління Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 р. у Харкові було вчинено напад і вбивство трьох інкасаторів. Жінку, яка стала свідком нападу, було поранено. Нападники застосували автоматичну зброю. Вони зникли з місця злочину на двох автомобілях, один з яких - інкасаторський ВАЗ 2109. За даними міліції, нападники викрали 300 тис. грн. банківських грошей.

У квітні 2009 р. прокурор Харківської області Василь СИНЧУК об`єднав за статтею «бандитизм» всі справи за всіма фактами нападів на інкасаторів у Харкові, які були вчинені невідомими особами протягом 2001 – 2009 років. За даними прес-служби прокуратури, протягом 2001-2009 років у Харкові учасники банди вчинили 4 зухвалі розбійні напади, зокрема, із застосуванням вогнепальної зброї на екіпажі інкасації Харківської філії АКБ «Правексбанк», Харківського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» та АППБ «Аваль» у м. Харкові. Під час цих нападів убито 10 осіб, спричинено тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості чотирьом особам, викрадено близько 1 млн. 219 тис. грн., більш як 33,5 тис. доларів США, 4,3 тис. євро, 37 тис. російських рублів, 3 автомобілі, 3 пістолети, 2 автомати та набої до них.

15 травня в ході виїзної наради у Харкові за участю заступника генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ було оголошено про те, що ГПУ не задоволена ходом розслідування справи про напади на інкасаторів у Харкові.