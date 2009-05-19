Учні школи соцреабілітації отруїлися настоянкою чемериці

Харків. 19 травня. УНІАН. Учні Харківській загальноосвітній школі соціальної реабілітації отруїлися настоянкою чемериці.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, це сталося в понеділок, 18 травня. Школярів було госпіталізовано до міської інфекційної лікарні.

Водночас, як повідомляв УНІАН, у телефонній розмові заступник директора школи Світлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила кореспонденту УНІАН, що вона не буде ні повідомляти, ні коментувати цю подію. За її словами, керівництво школи поінформувало обласну прокуратуру, а також Міністерство освіти і науки України про отруєння учнів, і «цього досить».

Офіційної інформації про отруєння учнів у Харкові на цей час ще не надходило.