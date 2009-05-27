Курси валют у банках Харкова

Долар7,6-7,63 грн.

Харків. 27 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 27 травня: Мегабанк – купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,7 грн.), євро - 10,5 грн. (10,7 грн.), Базис - 7,63 (7,72), 10,5 (10,75), Меркурій - 7,6 (7,7), 10,55 (10,71), Реал-банк - 7,62 (7,67), 10,5 (10,7) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 27 травня Національного банку України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.9000 (на 26 травня – 761.5800), 100 EUR – 1059.6505 (на 26 травня – 1066.9736), 10 RUR – 2.4462 (на 26 травня – 2.4526.

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