Курс валют у банках Харкова

Долар 7,58 - 7,63 грн.

Харків. 10 червня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 10 червня: Мегабанк - покупка долара - 7,58 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,55 грн. (10,8 грн.), Базис - 7,63 (7,68), 10,6 (10,835), Реал-банк - 7,62 (7,67), 10,64 (10,84) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 10 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.0100 (на 9 червня – 761.1900), 100 EUR – 1062.2939 (на 9 червня – 1079.1391), 10 RUR – 2.4342 (на 9 червня – 2.4801).

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