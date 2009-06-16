Литвин проїхався на танку Оплот (додані фото)

Харків. 16 червня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН високо оцінив новий вітчизняний танк «Оплот» і вважає, що Збройні сили України мають бути оснащені такою сучасною військовою технікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник українського парламенту сказав сьогодні під час відвідування Харківського конструкторського бюро ім. Морозова – розробника танка «Оплот», та Державного підприємства «Завод ім. Малишева», на якому триває підготовка до серійного виробництва цієї машини.

В.ЛИТВИН здійснив показовий проїзд на таку «Оплот» по території заводу у якості механіка-водія, а також командира екіпажу.

«Відчуваєш потугу і водночас відчуваєш захищеність і впевненість, а головне, танк легкий у керуванні, не відчуваєш різниці між «Мерседесом» і цією машиною», - сказав після проїзду В.ЛИТВИН, зазначивши, що вперше в житті керував танком і отримав від цього «незабутнє враження».

«Мені видається, це вінець інженерної, технічної та інтелектуальної думки», і, зрозуміло, - сказав В.ЛИТВИН, - що це має бути на озброєнні українських збройних сил».

«Тут надійніше (ніж у Верховній раді – ред.), - сказав він про танк. - По напруженню ні в яке порівняння не йде – ти тут почуваєшся комфортніше, головне ти зразу відчуваєш, що ти не один, що ти в колективі, що командир дає тобі нормальні орієнтири, і ти почуваєшся складовою частиною організму. Я людина команди, мені хочеться, щоб країна вся була командою, яка працює на єдиний результат».

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи планує Верховна рада у подальшому розглядати питання фінансування серійного виробництва танків «Оплот» на заводі ім. Малишева, В.ЛИТВИН нагадав, що в Україні ухвалено рішення про виділення 120 млн. грн. на випуск 10 одиниць перших машин, і кошти на подальше виробництво «мають бути». При цьому він висловився за те, аби виділені на танк гроші були «реально отримані», а не розчинилися в процесі «роздавання коштів перед виборами».

На його думку, українська армія потребує такої техніки: «Я людина гуманітарна, цивільна, але виходячи із характеристик, з оцінок, які я отримав, побачив, - звичайно потребує. І треба, очевидно, вчити наших військовослужбовців на передових зразках».

При цьому В.ЛИТВИН критично висловився про нинішній рівень фінансування української армії.

«У нас не виділяється й одного відсотка. Зрозуміло, що це вкрай мало. Ми повинні розуміти одвічну істину, не повторювати її, а розуміти в практичних діях, що хто не годує свою армію, той буде змушений годувати чужу армію. Разом з тим, у нас повинен бути порядок в армії із реалізацією коштів, які передбачаються. Щоб не було різного роду звинувачень, бо вони принижують країну і сіють тотальну зневіру в такий ключовий державний інститут. Щоб був порядок із майном, яке мала армія і яке ще залишилося в ній. Бо це майно має бути обернене на користь оборони. Якщо в нас за минулий рік тільки на торгівлю товарами спецпризначення було отримано, якщо я не помиляюся, понад 6 мільярдів, то зрозуміло, що левова частина цих коштів повинна йти на зміцнення оборони, на модернізацію оборони», - сказав В.ЛИТВИН.