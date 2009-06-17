В Росії від алкоголю щороку помирає півмільйона людей

Харків. 16 червня. УНІАН. Близько 500 тисяч росіян щороку вмирають від зловживання алкоголем.

Про це свідчить доповідь "Зловживання алкоголем у Російській Федерації: соціально-економічні наслідки і заходи протидії" Суспільної палати РФ, витяги з якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

"Щороку в сучасній Росії зловживання алкоголем приводить до передчасної смерті близько півмільйона чоловік. Причому проблема якості алкогольної продукції не є ключовою в епідемії смертності", - сказано в доповіді.

За даними Суспільної палати, зловживання алкоголем є головною причиною того, що тривалість життя серед чоловіків у Росії нижче, ніж у десятках бідніших країн, таких як Ємен, Бангладеш, Мавританія, Гондурас, Таджикистан, Сенегал.

"Епідемія алкоголізму привела до того, що в Росії серед чоловіків, які перебувають на волі, смертність приблизно втричі вища, ніж середня смертність серед ув’язнених чоловіків того ж віку", - зазначають автори доповіді.

Серед ув’язнених експерти відзначають у вісім разів нижчу смертність від зовнішніх причин і вдвічі - від серцево-судинних захворювань.

"Близько 80% убивць у Росії нетверезі в момент убивства. Такий же стан виявляється і в близько 40% самогубців", - сказано в доповіді.