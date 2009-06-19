Курси валют у комбанках Харкова
09:33, 19 червня 2009Харьків
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Долар 7,6-7,65 грн.
Харків. 19 червня. УНІАН. На 19 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,7 грн.), євро - 10,55 грн. (10,75 грн.), Базис - 7,65 (7,685), 10,63 (10,78), Меркурій - 7,61 (7,7), 10,6 (10,8), Реал-банк - 7,65 (7,69), 10,65 (10,75) відповідно.
Як повідомляв УНІАН, на 19 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 761.7400 (на 18 червня – 761.9000)
100 EUR – 1060.3421 (на 18 червня – 1054.4696)
10 RUR – 2.4493 (на 18 червня – 2.4475).
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