У Вовчанському районі вигорів 1 га лісу

Харків. 23 червня. УНІАН. У Вовчанському районі внаслідок пожежі на площі 1 га вигорів ліс.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося поблизу села Революційне близько 14-ї години 22 червня.

Вогнем була охоплена хвойна підстилка по молодняку. Площа пожежі становила близько 1 га. Пожежа була ліквідована о 14.53.

Причина пожежі та збитки нанесені вогнем наразі встановлюються.