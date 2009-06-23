У Вовчанському районі вигорів 1 га лісу
09:09, 23 червня 2009Харьків
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Пожежа в понеділок
Харків. 23 червня. УНІАН. У Вовчанському районі внаслідок пожежі на площі 1 га вигорів ліс.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося поблизу села Революційне близько 14-ї години 22 червня.
Вогнем була охоплена хвойна підстилка по молодняку. Площа пожежі становила близько 1 га. Пожежа була ліквідована о 14.53.
Причина пожежі та збитки нанесені вогнем наразі встановлюються.
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