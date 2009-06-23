Янукович прибув до Харкова
10:45, 23 червня 2009Харьків
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Лідер ПР зустрічається з Никодимом
|Віктор Янукович
Як передає кореспондент УНІАН, після прильоту В.ЯНУКОВИЧ оглянув аеропорт і одразу у супроводі журналістів відбув на стадіон «Металіст», де ознайомився з його реконструкцією в рамках підготовки до Євро-2012.
У ці хвилини проходить зустріч політика з митрополитом Харківської і Богодухівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Никодимом.
В.ЯНУКОВИЧ планує покласти квіти на могилу народного депутата Євгена Кушнарьова, а також відвідати завод ФЕД.
У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у закритому засіданні активу Харківського обласного відділення Партії регіонів, поспілкується з журналістами, а також виступить у прямому ефірі на телеканалі ОТБ.
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