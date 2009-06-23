В Крючках утопилася жінка

Харків. 23 червня. УНІАН. На Харківщині – чергова жертва купання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у облуправлінні МНС, у селі Крючки Балаклійського району в місцевому ставку втопилася жінка 1969 р.н.

Сигнал про те, що у воді виявлено тіло жінки, надійшов від працівників міліції.

Причини загибелі людини встановлюються.

За даними МНС, минулого тижня у водоймищах на Харківщині втопилося 5 осіб.

МНС закликає людей бути обережними при купанні.