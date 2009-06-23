В Крючках утопилася жінка
11:19, 23 червня 2009Харьків
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Сумна статистика
Харків. 23 червня. УНІАН. На Харківщині – чергова жертва купання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у облуправлінні МНС, у селі Крючки Балаклійського району в місцевому ставку втопилася жінка 1969 р.н.
Сигнал про те, що у воді виявлено тіло жінки, надійшов від працівників міліції.
Причини загибелі людини встановлюються.
За даними МНС, минулого тижня у водоймищах на Харківщині втопилося 5 осіб.
МНС закликає людей бути обережними при купанні.
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